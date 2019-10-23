23.10.2019 | 10:53

На проспекте Строителей в Пензе произошла кража: злоумышленник унес крышку канализационного люка.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель коммунальной организации. По его словам, чугунный диск оценивается в 5 тысяч рублей.

Стражи порядка обошли квартиры в доме, возле которого расположен колодец, и нашли очевидцев произошедшего. Так им удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Пензы, ранее судимый.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Факты хищения металлических колодезных крышек и решеток ливневой канализации в Пензе не единичны. Коммунальщики и городские власти ищут способы борьбы с ворами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье людей. Так, глава областного центра Владимир Мутовкин в качестве профилактической меры предложил запирать ливневки на замки, а для колодцев использовать крышки с проушинами, как у танковых люков.