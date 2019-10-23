Пензенское информационное агентство|18+|Среда|23 окт 2019|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
  71.14  |  $  65.00

Криминал | Пензенец сознался в краже крышки люка стоимостью 5 000 рублей

23.10.2019|10:53
Печать

На проспекте Строителей в Пензе произошла кража: злоумышленник унес крышку канализационного люка.

С заявлением о краже в полицию обратился представитель коммунальной организации. По его словам, чугунный диск оценивается в 5 тысяч рублей.

Стражи порядка обошли квартиры в доме, возле которого расположен колодец, и нашли очевидцев произошедшего. Так им удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Пензы, ранее судимый.

«Он признался в содеянном. Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Факты хищения металлических колодезных крышек и решеток ливневой канализации в Пензе не единичны. Коммунальщики и городские власти ищут способы борьбы с ворами, ставящими под угрозу жизнь и здоровье людей. Так, глава областного центра Владимир Мутовкин в качестве профилактической меры предложил запирать ливневки на замки, а для колодцев использовать крышки с проушинами, как у танковых люков.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|23.10.2019 12:02|

Он и котика украл? Гад.

Гость|23.10.2019 12:13|

Почти трети пензенских семей — 31,6% — денег хватает только на еду, покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно. Об этом свидетельствуют данные Росстата об оценке финансового положения домашних хозяйств за II квартал 2019 года.

По сравнению со II кварталом 2018 года доля домохозяйств, которым денег хватает только на еду, в Пензенской области увеличилась более чем на 3%. Ранее она составляла 28,3%.

В целом по России наблюдается другая тенденция — этот показатель уменьшился с 16% до 14,1%. В Приволжском федеральном округе доля таких семей также сократилась — с 15% до 13,7%.

2е место в РОССИИ ПО БЕДНОСТИ - УРА, ТОВАРИЩИ"!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!