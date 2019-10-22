22.10.2019 | 13:15

В Никольске возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию трех детей, сопряженном с жестоким обращением с ними.

Прокурорская проверка установила, что горожанка не заботилась о двух сыновьях 12 и 4 лет, а также 9-летней дочери. За это ее неоднократно привлекали к административной ответственности.

Дети жили в неудовлетворительных условиях, болели, подвергались физическим и нравственным страданиям. В ночь с 24 на 25 сентября 2019 года их обнаружили одних в доме - голодных, грязных, одетых не по сезону. Мать на протяжении нескольких дней злоупотребляла спиртным, сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При осмотре врачи нашли у ребят педикулез.

Их забрали в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта». Через некоторое время старшего ребенка взял к себе отец.

Ранее прокуратура Никольского района возбудила уголовное дело в отношении другой матери, забывшей о своих родительских обязанностях. 35-летняя женщина не лечила дочерей 11 и 15 лет, не соблюдала элементарных норм гигиены. Дети жили в полной антисанитарии.