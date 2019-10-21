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Криминал | В Пензе участник операции в Грузии осужден за покупку наркотиков

21.10.2019|10:03
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В Первомайском районе Пензы вынесен приговор местному жителю. 32-летний мужчина признан виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Согласно материалам дела, подсудимый со своего мобильного телефона перевел биткойны в счет оплаты наркотиков, после чего получил от неустановленного лица координаты тайника.

«Однако свой преступный умысел гражданин до конца не довел, так как был задержан сотрудниками полиции, и в ходе обыска было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере», - сообщается на сайте Первомайского суда.

По данному факту возбудили уголовное дело. При его рассмотрении служители Фемиды учли, что горожанин активно способствовал расследованию, полностью признал вину и раскаялся.

К смягчающим обстоятельствам также отнесли «состояние его здоровья и здоровья его родственников, а также его участие в боевых действиях в ходе выполнения операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году».

Отягчающих обстоятельств не было.

В итоге мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|21.10.2019 10:22|

penzainform.ru писал(a):

служители Фемиды
Давно пора запретить эту секту.

Имя: Гость
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