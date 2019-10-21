Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|21 окт 2019|16:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.29  |  $  63.88

Криминал | В Пензе сотрудница банка стала хакером и получила нелегальный доход

21.10.2019|15:38
Печать

В Пензе суд вынес приговор 37-летней бывшей банковской служащей, оформлявшей кредиты на ничего не подозревавших людей.

Женщина занимала должность экономиста, а позже ведущего клиентского менеджера. С октября 2015 года по декабрь 2017-го она внесла в программу интегрированной банковской системы 9 заявок на получение кредитов от имени двух своих родственников и одной знакомой.

Затем она перевела заявки в статус «На рассмотрение в конвейер кредитных решений» и совершила еще несколько манипуляций с информацией в программе. При этом злоумышленница подсмотрела у двух сотрудников банка их персональные пароли и действовала под ними.

В итоге заявки были одобрены и деньги поступили на банковские карты родных и подруги, к которым менеджер имела доступ или возможность перевода. Общая сумма полученных ею средств составила 625 тысяч рублей. По словам женщины, эти деньги пошли на погашение ее ипотечного кредита в другом банке, а также займов, которые она раньше взяла на имя родственников.

Когда служба безопасности банка заподозрила служащую и начала проверку, та написала заявление об увольнении по собственному желанию. Однако перед тем, как покинуть рабочее место, она в очередной раз вошла в программу и подключила к своей зарплатной карте функцию овердрафта, то есть лимитного кредита, превышающего перерасход денег. Как только овердрафт стал доступен, женщина сняла с карты 16 300 рублей.

«Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|21.10.2019 15:59|

Глупая новость, здесь Шишкана взяли, вот это новость надо чтот кумекать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!