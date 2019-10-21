21.10.2019 | 15:38

В Пензе суд вынес приговор 37-летней бывшей банковской служащей, оформлявшей кредиты на ничего не подозревавших людей.

Женщина занимала должность экономиста, а позже ведущего клиентского менеджера. С октября 2015 года по декабрь 2017-го она внесла в программу интегрированной банковской системы 9 заявок на получение кредитов от имени двух своих родственников и одной знакомой.

Затем она перевела заявки в статус «На рассмотрение в конвейер кредитных решений» и совершила еще несколько манипуляций с информацией в программе. При этом злоумышленница подсмотрела у двух сотрудников банка их персональные пароли и действовала под ними.

В итоге заявки были одобрены и деньги поступили на банковские карты родных и подруги, к которым менеджер имела доступ или возможность перевода. Общая сумма полученных ею средств составила 625 тысяч рублей. По словам женщины, эти деньги пошли на погашение ее ипотечного кредита в другом банке, а также займов, которые она раньше взяла на имя родственников.

Когда служба безопасности банка заподозрила служащую и начала проверку, та написала заявление об увольнении по собственному желанию. Однако перед тем, как покинуть рабочее место, она в очередной раз вошла в программу и подключила к своей зарплатной карте функцию овердрафта, то есть лимитного кредита, превышающего перерасход денег. Как только овердрафт стал доступен, женщина сняла с карты 16 300 рублей.

«Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.