21.10.2019 | 16:30

Преступление, которого не было, начали расследовать сотрудники пензенской полиции. Повод подал мужчина, решивший отомстить своему знакомому.

«Я заявил, что у меня пропали деньги. Полиция приехала сразу. Потом я уже в полиции сказал, что никаких денег у меня не пропадало. Но зажигалку он у меня отобрал», - рассказал подозреваемый.

Приятеля он обвинил в краже 280 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины, на которого указал заявитель. В ходе беседы он пояснил, что денег не брал. Как выяснилось позже, между мужчинами в квартире заявителя возник конфликт, в ходе которого гость нанес телесные повреждения хозяину жилища. Со слов заявителя, ему стало обидно из-за нанесенных ему телесных повреждений и у него возник умысел наказать своего обидчика», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Папшева.

Теперь по факту заведомо ложного сообщения о преступлении было возбуждено уголовное дело. За него мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет.