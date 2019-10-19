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Криминал | Суд оштрафовал кузнечанина на 400 тыс. за хранение нелегального алкоголя

19.10.2019|16:24
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Житель Кузнецка решил заработать на 40-градусных напитках. В его гараже полицейские обнаружили целый склад.

За хранение спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии мужчина был оштрафован на 400 тысяч рублей. Он не согласился с приговором Кузнецкого районного суда и подал апелляцию в областной.

«Являясь индивидуальным предпринимателем, с целью незаконного обогащения хранил в гараже более 300 бутылок спиртосодержащей жидкости с этикеткой «Водка», а также 660 канистр спиртосодержащей жидкости «Спирт этиловый питьевой» объемом в 5 литров каждая. Общая стоимость продукции составляла 213 410 рублей», - сообщила прокурор уголовно-судебного управления областной прокуратуры Катерина Майорова.

«В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал, от дачи показаний отказался, но его причастность к совершению преступления была доказана материалами дела. В том числе - показаниями свидетелей, которые пояснили, что он продавал алкоголь по низким ценам», - уточнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Здоровье потребителей продукции не пострадало, несмотря на то что жидкость в бутылках не соответствовала требованиям ГОСТа.

Именно в Кузнецке случилась трагедия - также из-за нелегального алкоголя: в 2016 году погибли владелец шоу-бара «Нора» и четверо гостей вечеринки. Они отравились спиртным, купленным с рук. Виновного приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Данный предприниматель оштрафован только за хранение: областной суд оставил приговор Кузнецкого районного без изменения.

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