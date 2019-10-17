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Криминал | В Пензе пенсионера осудили за убийство в баре на проспекте Строителей

17.10.2019|09:51
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67-летнему жителю Пензы вынесен приговор за убийство, которое было совершено летом в микрорайоне Арбеково.

Криминальный инцидент произошел 25 июля в одном из баров на проспекте Строителей. Между подсудимым и другим посетителем в возрасте 40 лет возникла ссора. Младший из мужчин стал оскорблять пенсионера.

Пожилой гражданин сходил домой и взял нож, после чего вернулся и вызвал обидчика на разговор. Когда мужчины вышли в коридор, подсудимый ударил жертву ножом в грудь. В результате тот скончался на месте от острой кровопотери.

Злоумышленник же отправился в отдел полиции № 3 и признался в преступлении.

«В ходе предварительного следствия мужчина по решению суда находился под стражей. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

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Гость|17.10.2019 11:13|

Убийца!

Гость|17.10.2019 11:22|

Последнее, что он успел сделать в своей жизни, это оскорбить пенсионера. Он не знал, наверно, что старших надо уважать.

Имя: Гость
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