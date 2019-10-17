17.10.2019 | 12:49

В Малой Сердобе осудили 32-летнюю мать, задолжавшую более 30 000 рублей своему 8-летнему сыну.

Суд обязал сельчанку выплачивать на содержание ребенка 3 104 рубля ежемесячно. Однако нерадивая родительница предпочла забыть об этом решении. На работу она не устроилась, на учет в центр занятости также не встала.

Судебные приставы возбудили в отношении женщины исполнительное производство. За неуплату алиментов равнодушную мать подвергли административному наказанию, назначив 40 часов обязательных работ, но никаких выводов для себя она так и не сделала.

Долг по алиментам рос и к сентябрю 2019 года составил 35 988 рублей 23 копейки.

«Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства 5%», - сообщили в пресс-службе Малосердобинского районного суда Пензенской области.