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Криминал | В Пензе двое мужчин ударили знакомую и разбили стекла в такси

16.10.2019|10:16
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Сотрудники пензенских правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в микрорайоне Шуист во вторник, 15 октября.

«На улице Буровой двое хулиганов разбивают стекла в припаркованном автомобиле», - такое сообщение поступило на пульт централизованной охраны Росгвардии. Ближайший экипаж группы задержания был направлен по указанному адресу», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражей порядка встретила женщина. Она рассказала, что отдыхала в компании знакомых. Когда горожанка решила поехать домой и вызвала такси, между ней и двумя мужчинами произошел конфликт. Те несколько раз ударили ее по голове.

«Подъехавший водитель такси совершил благородный поступок - заступился за гражданку, но это не понравилось обидчикам, и они в ответ стали бить стекла автомобиля», - добавили представители Росгвардии.

Злоумышленники – мужчины в возрасте 29 лет и 31 года – были задержаны на месте происшествия и доставлены в отдел полиции. Женщину на машине скорой помощи отвезли в одну из городских больниц.

По факту случившегося проводится проверка.

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Гость|16.10.2019 11:04|

бичевня,что с них взять.

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