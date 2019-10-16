Главе администрации Сосновоборска назначили штраф в 50 тыс. руб.

16.10.2019 | 09:11

В Пензенской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении главы администрации рабочего поселка Сосновоборск. Мужчину обвиняли в служебном подлоге и нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Первое нарушение закона было совершено в октябре 2018 года. К чиновнику обратилась знакомая местная жительница и попросила выдать бумагу о том, что ей принадлежит земельный участок в Сосновоборске.

Мужчина дал подчиненному указание составить выписку из похозяйственной книги, внеся в нее заведомо ложные сведения, и заверил документ своей подписью. Благодаря этому женщина смогла оформить право собственности по упрощенной процедуре регистрации земельных участков.

Второй инцидент произошел 7 ноября 2018 года. Следствием и судом установлено, что глава администрации Сосновоборска, будучи ответственным за охрану труда, поручил водителю пожарной машины поселка работу по валке деревьев.

«При этом последний не прошел инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем месте, обучение, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, а также не был обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда водитель спилил дерево бензопилой, оно упало ему на ногу и сломало кость. Это расценили как тяжкий вред здоровью.

По данным фактам возбудили уголовное дело. Чиновник признал вину, возместил водителю моральный вред и подал ходатайство о прекращении дела и назначении судебного штрафа.

Служители Фемиды удовлетворили прошение. Чиновник оштрафован на 50 тысяч рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу», - подытожила Татьяна Махницкая.