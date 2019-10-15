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Криминал | В Пензе вынесен приговор чиновнику, получившему взятку мебелью

15.10.2019|09:33
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Суд вынес приговор 42-летнему бывшему начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Чиновник препятствовал развитию мебельного производства до тех пор, пока не получил взятку мебелью.

С сентября прошлого года заместитель генерального директора мебельного предприятия несколько раз подавал в администрацию Пензы заявления на разрешение ввести в эксплуатацию здание склада.

Однако каждый раз находились причины, по которым процесс затягивался. Сначала в документах обнаружились незначительные недостатки. Затем чиновник, прибывший осмотреть объект, нашел его несоответствие проектно-сметной документации. В частности, дорожное покрытие отличалось от запланированного, не было бордюра, отсутствовала разлиновка парковки. После этого обнаружилось, что в документах неверно указан материал стен склада.

Каждый раз рассмотрение вопроса откладывалось, а предприниматель нес дополнительные расходы из-за того, что не мог использовать склад для хранения готовой мебели.

26 декабря после очередного осмотра объекта начальник отдела встретился в своем кабинете с юристом организации и пообещал урегулировать вопрос, если у него появится новая офисная мебель: большой стол, приставка к нему с металлической ножкой и тумба.

Юрист передал условия бизнесмену, и тот согласился. На следующий день разрешение на ввод в эксплуатацию склада, который к тому времени полностью соответствовал нормам, было подписано. А в феврале чиновник получил мебель стоимостью 8 625 рублей.

29 апреля подозреваемый, который проработал в мэрии 14 лет, был задержан.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый с предъявленным обвинением не согласился. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей и на 1 год лишил права занимать ряд должностей в государственных и муниципальных организациях.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Татьяна Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.10.2019 09:51|

Хорошо,что не посадили показательно.

Гость|15.10.2019 09:53|

Вот абсолютно правильно, такие только позорят чиновников! Какие-то жалкие 8625 р. в виде мебели. Настоящий чиновник должен требовать в такой ситуации не менее ляма налом! Пускай остальным будет наука...

Гость|15.10.2019 09:57|

Бедные чиновниги. Даже бумажной мебелью взятку взять не дают.

Гость|15.10.2019 10:03|

Гость писал(a):

Гость|15.10.2019 09:51|

Хорошо,что не посадили показательно.

Не сажают только в Пензе, потому-что "дружба" работает....

Скоро и Стрючков на свободе будет.....

Гость|15.10.2019 10:06|

penzainform.ru писал(a):

дорожное покрытие отличалось от запланированного, не было бордюра, отсутствовала разлиновка парковки.
А у нас в городе везде разметка уже нанесена и дорожное покрытие соответствует всем нормативам?

Гость|15.10.2019 10:13|

Гость писал(a):

А у нас в городе везде разметка уже нанесена и дорожное покрытие соответствует всем нормативам?
Да у нас самые лучшие автобаны в мире!!!

Гость|15.10.2019 10:22|

Гость писал(a):

Скоро и Стрючков на свободе будет.....
И прицел вернут?

Гость|15.10.2019 10:25|

Гость писал(a):

И прицел вернут?
Обязательно.

Гость|15.10.2019 10:51|

Шыршулю уже выпустили, скоро и Стручка выпустят. Рафик неуыновен.

Гость|15.10.2019 10:53|

То есть на мебель для рабочего кабинета чиновникам тоже теперь надо скидываться?

Имя: Гость
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