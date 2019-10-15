15.10.2019 | 09:33

Суд вынес приговор 42-летнему бывшему начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Чиновник препятствовал развитию мебельного производства до тех пор, пока не получил взятку мебелью.

С сентября прошлого года заместитель генерального директора мебельного предприятия несколько раз подавал в администрацию Пензы заявления на разрешение ввести в эксплуатацию здание склада.

Однако каждый раз находились причины, по которым процесс затягивался. Сначала в документах обнаружились незначительные недостатки. Затем чиновник, прибывший осмотреть объект, нашел его несоответствие проектно-сметной документации. В частности, дорожное покрытие отличалось от запланированного, не было бордюра, отсутствовала разлиновка парковки. После этого обнаружилось, что в документах неверно указан материал стен склада.

Каждый раз рассмотрение вопроса откладывалось, а предприниматель нес дополнительные расходы из-за того, что не мог использовать склад для хранения готовой мебели.

26 декабря после очередного осмотра объекта начальник отдела встретился в своем кабинете с юристом организации и пообещал урегулировать вопрос, если у него появится новая офисная мебель: большой стол, приставка к нему с металлической ножкой и тумба.

Юрист передал условия бизнесмену, и тот согласился. На следующий день разрешение на ввод в эксплуатацию склада, который к тому времени полностью соответствовал нормам, было подписано. А в феврале чиновник получил мебель стоимостью 8 625 рублей.

29 апреля подозреваемый, который проработал в мэрии 14 лет, был задержан.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый с предъявленным обвинением не согласился. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей и на 1 год лишил права занимать ряд должностей в государственных и муниципальных организациях.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Татьяна Артамонова.