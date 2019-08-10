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Криминал | В Пензе разыскивается мужчина, похитивший кошелек в супермаркете

10.08.2019|16:11
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Кошелек, в котором находились 18 тысяч рублей, был украден у 55-летнего пензенца, когда тот делал покупки в одном из супермаркетов Первомайского района.

«За совершение преступления разыскивается неизвестный мужчина. На вид - 40-45 лет, славянской внешности, стрижка короткая, был одет в синюю футболку с полосками серого цвета, бриджи серого цвета, сланцы серого цвета», - сообщил начальник отдела УР ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Миронов.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина оплачивает покупки в супермаркете и везет тележку к выходу.

«Если у вас есть информация о личности подозреваемого, сообщите ее по телефонам: 599-702, 599-711», - добавил Андрей Миронов.

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