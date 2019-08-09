09.08.2019 | 15:21

В Камешкирском районе бытовой конфликт завершился братоубийством. Сельчанин лишил жизни своего родственника, а полицейским рассказал, что погибший, скорее всего, попал в ДТП, так как его к дому привезли неизвестные на машине. Он же помог ему зайти и уложил в кровать.

«Однако при подворном обходе сотрудники отделения установили свидетелей, которые видели погибшего накануне вечером. По внешним признакам, он находился в состоянии алкогольного опьянения, и когда входил в дом, на нем не было заметно никаких телесных повреждений», - пояснил врио начальника ОМВД России по Камешкирскому району Роман Улюшкин.

Позже подозреваемый признался в убийстве.

«Между ними возник конфликт на почве того, что потерпевший оскорбил нецензурным выражением своего младшего брата. Обвиняемый, разозлившись, схватил в коридоре полено и нанес им не менее двух ударов по голове своего брата, после чего помог ему дойти до кровати и уложил спать. Рано утром 23 июля злоумышленник попытался разбудить своего родственника, однако тот уже не подавал признаков жизни», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности - также за совершение убийства.