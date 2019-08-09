09.08.2019 | 13:08

В Пензе 36-летнего местного жителя обвинили в смерти 59-летнего собутыльника. Тело мужчины нашли около дома № 23 на улице Крупской в ночь на 4 августа.

Как установило следствие, вечером 3 августа обвиняемый с двумя знакомыми распивал спиртное в своей комнате в общежитии. Неожиданно он вспомнил, что ранее один из гостей вместе со своим приятелем избил его, и выразил свое возмущение.

Разгорелся конфликт. Хозяин несколько раз кулаком ударил собутыльника в лицо, тот потерял сознание.

«Схватив деревянный подлокотник от дивана, обвиняемый начал наносить множественные удары по голове и телу потерпевшего. Находившийся в комнате еще один гость пытался остановить обвиняемого, однако тот пресек его действия, нанеся и ему несколько ударов по голове», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Обнаружив, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленник завернул тело в одеяло и сбросил из окна третьего этажа.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в совершении убийства. По решению суда его заключили под стражу.

В настоящий момент следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.