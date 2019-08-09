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Криминал | Пензенец убил приятеля подлокотником от дивана и выкинул тело в окно

09.08.2019|13:08
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В Пензе 36-летнего местного жителя обвинили в смерти 59-летнего собутыльника. Тело мужчины нашли около дома № 23 на улице Крупской в ночь на 4 августа.

Как установило следствие, вечером 3 августа обвиняемый с двумя знакомыми распивал спиртное в своей комнате в общежитии. Неожиданно он вспомнил, что ранее один из гостей вместе со своим приятелем избил его, и выразил свое возмущение.

Разгорелся конфликт. Хозяин несколько раз кулаком ударил собутыльника в лицо, тот потерял сознание.

«Схватив деревянный подлокотник от дивана, обвиняемый начал наносить множественные удары по голове и телу потерпевшего. Находившийся в комнате еще один гость пытался остановить обвиняемого, однако тот пресек его действия, нанеся и ему несколько ударов по голове», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Обнаружив, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленник завернул тело в одеяло и сбросил из окна третьего этажа.

Мужчину задержали и предъявили обвинение в совершении убийства. По решению суда его заключили под стражу.

В настоящий момент следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|09.08.2019 13:25|

Джеки Чан! Могёт!

Гость|09.08.2019 13:30|

Его сурово накажут. Расселят в Зарю.

Гость|09.08.2019 13:34|

Гость писал(a):

Расселят в Зарю.
Там строгий или особый в крытой?

Гость|09.08.2019 13:38|

Гость писал(a):

Там строгий или особый в крытой?
Там хорошо. Все бесконвойники.

Гость|09.08.2019 14:05|

Перед выборами такая шляпа происходит.

Гость|09.08.2019 14:08|

что ни новость все кто то кого то убил, зарезал, ограбил и тд куда мир катится

Гость|09.08.2019 14:10|

Маргиналы и нище...бы. На что пьют?

Имя: Гость
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