08.08.2019 | 17:56

Владелец машины просил сотрудников автомойки почистить салон от пыли, а в результате остался без транспортного средства.

Для проведения всех необходимых процедур он оставил специалисту легковушку на ночь. Тот, предварительно заправившись горячительными напитками, решил отправиться на ней домой в Шемышейский район. Однако преодолеть путь до конца ему было не суждено.

«Меня резко закрутило», - рассказал он.

«При движении по дороге возле села Старое Захаркино Шемышейского района злоумышленник, нарушив скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. После ДТП машина загорелась», - сообщил дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Эмиль Канеев.

Горе-угонщику удалось выбраться из салона и даже сообщить о произошедшем владельцу машины, который, в свою очередь, проинформировал полицейских, задержавших сотрудника автомойки. Ближайшее время тот, вероятнее всего, будет работать под особым контролем: за содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы.