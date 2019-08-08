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Криминал | В Пензенской области работник автомойки угнал машину и попал в ДТП

08.08.2019|17:56
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Владелец машины просил сотрудников автомойки почистить салон от пыли, а в результате остался без транспортного средства.

Для проведения всех необходимых процедур он оставил специалисту легковушку на ночь. Тот, предварительно заправившись горячительными напитками, решил отправиться на ней домой в Шемышейский район. Однако преодолеть путь до конца ему было не суждено.

«Меня резко закрутило», - рассказал он.

«При движении по дороге возле села Старое Захаркино Шемышейского района злоумышленник, нарушив скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. После ДТП машина загорелась», - сообщил дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Эмиль Канеев.

Горе-угонщику удалось выбраться из салона и даже сообщить о произошедшем владельцу машины, который, в свою очередь, проинформировал полицейских, задержавших сотрудника автомойки. Ближайшее время тот, вероятнее всего, будет работать под особым контролем: за содеянное ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Гость|08.08.2019 18:38|

Название и месторасположение этой замечательной мойки, где работают подобные отбросы, пожалуйста!

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