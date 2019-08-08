В Пачелме к реальному сроку приговорили 66-летнего пенсионера, который попытался откупиться от полицейского.
Инцидент произошел в конце июня. Пожилой мужчина, имевший непогашенную судимость и находившийся под административным надзором, появился пьяным в общественном месте и был задержан правоохранителями.
Оказавшись в дежурной части и осознав, что возбуждения уголовного дела не избежать, пенсионер достал из кармана 10 600 рублей и попросил полицейского замять дело. Тот от вознаграждения отказался и предупредил задержанного об ответственности за подобные действия.
На суде сельчанин признал вину и раскаялся в совершенном.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда, в его действиях служители Фемиды увидели опасный рецидив преступлений. Также они учли, что пенсионер злоупотребляет спиртным и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка и правил надзора с тех пор, как освободился, и приговорили его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
penzainform.ru писал(a):Так и надо поступать с коррупционерами. 10000руб.- два года строгого режима.