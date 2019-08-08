08.08.2019 | 10:49

В Пачелме к реальному сроку приговорили 66-летнего пенсионера, который попытался откупиться от полицейского.

Инцидент произошел в конце июня. Пожилой мужчина, имевший непогашенную судимость и находившийся под административным надзором, появился пьяным в общественном месте и был задержан правоохранителями.

Оказавшись в дежурной части и осознав, что возбуждения уголовного дела не избежать, пенсионер достал из кармана 10 600 рублей и попросил полицейского замять дело. Тот от вознаграждения отказался и предупредил задержанного об ответственности за подобные действия.

На суде сельчанин признал вину и раскаялся в совершенном.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда, в его действиях служители Фемиды увидели опасный рецидив преступлений. Также они учли, что пенсионер злоупотребляет спиртным и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка и правил надзора с тех пор, как освободился, и приговорили его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.