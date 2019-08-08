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Криминал | В Пачелме осудили пенсионера, попытавшегося дать взятку полицейскому

08.08.2019|10:49
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В Пачелме к реальному сроку приговорили 66-летнего пенсионера, который попытался откупиться от полицейского.

Инцидент произошел в конце июня. Пожилой мужчина, имевший непогашенную судимость и находившийся под административным надзором, появился пьяным в общественном месте и был задержан правоохранителями.

Оказавшись в дежурной части и осознав, что возбуждения уголовного дела не избежать, пенсионер достал из кармана 10 600 рублей и попросил полицейского замять дело. Тот от вознаграждения отказался и предупредил задержанного об ответственности за подобные действия.

На суде сельчанин признал вину и раскаялся в совершенном.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда, в его действиях служители Фемиды увидели опасный рецидив преступлений. Также они учли, что пенсионер злоупотребляет спиртным и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение порядка и правил надзора с тех пор, как освободился, и приговорили его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Гость|08.08.2019 11:32|

penzainform.ru писал(a):

к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Так и надо поступать с коррупционерами. 10000руб.- два года строгого режима.

Гость|08.08.2019 12:01|

Ну правильно!

А тому расхителю полицейской собственности на 10 миллионов условно, кажется?

Имя: Гость
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