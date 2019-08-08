08.08.2019 | 16:18

Очередного пензенца обокрали на остановке общественного транспорта. На этот раз преступление было совершено на улице Чапаева.

Ночью 53-летний горожанин присел отдохнуть на остановке. При себе у него была борсетка, и мужчина не заметил, как из сумки похитили мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили: к краже причастен местный подросток.

Юноша признался в содеянном, телефон у него забрали. «По факту случившегося проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном УМВД России.

Ранее обокрали 46-летнюю горожанку, вечером ожидавшая маршрутку на остановке на улице Чехова. Женщина ненадолго оставила сумку без присмотра, а когда обернулась, обнаружила пропажу. Внутри находились мобильный телефон и 800 рублей.

Кражу раскрыли по горячим следам, подозреваемым также оказался подросток.