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Криминал | Пензенец взял у родителей своей девушки деньги в долг без их ведома

07.08.2019|16:50
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Молодой человек обворовал родителей своей возлюбленной. По его словам, просто не было выбора.

«Взял микрокредит в микрофинансовой организации размером 15 тысяч рублей, накапали долги - 56 с лишним тысяч. Такая ситуация произошла, что у знакомых решил взять деньги. Хотел взять как бы в долг, но без их ведома (грубо говоря - украсть), но потом вернуть через какое-то время. Надеялся, что не заметят», - признался подозреваемый.

Однако исчезновение 65 тысяч рублей потенциальный тесть обнаружил сразу и обратился в правоохранительные органы.

«Полицейские установили причастность к хищению жителя города Пензы 1998 года рождения, который является другом одного из членов семьи потерпевшего. В ходе следствия было установлено, что данный молодой человек в определенный период времени имел доступ к ключам от входной двери в дом потерпевшего. Воспользовавшись этим, он сделал себе дубликат», - сообщила следователь СО ОМВД РФ по Бессоновскому району Татьяна Ступина.

Копия ключа помогла горе-жениху незаконно проникнуть в жилище почти законной супруги. Теперь ему не до свадьбы: грозит тюремный срок до шести лет.

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