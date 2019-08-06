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Криминал | В Пензенской области возросла подростковая преступность

06.08.2019|17:45
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В Пензенской области отмечается рост подростковой преступности на 19%. В первом полугодии 2019-го несовершеннолетние совершили 119 преступлений, 90 из них - кражи.

Наиболее часто подростки нарушали закон в Пензе (57 случаев), реже - в Белинском (8), Пензенском (7), Колышлейском (6), Лунинском (6), Каменском (5), Спасском (5) районах. В Заречном несовершеннолетними совершено 4 преступления.

В ходе проверок специалисты установили, что наиболее частыми причинами подростковых правонарушений являются условия семейного воспитания, низкий уровень родительского контроля, слабая организация досуговой деятельности, а также влияние окружения.

«Так, 17 преступлений совершено несовершеннолетними в общественных местах в период с 21:00 до 8:00», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

В Бессоновском районе отсутствие досуга и занятости привело к тому, что 7 подростков их законные представители вовлекли в занятия попрошайничеством.

«Прокурорами районного звена проводились проверки полноты и эффективности работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с совершением преступлений, а также оценивалась текущая деятельность по профилактике противоправного поведения», - добавили в областной прокуратуре.

Нарушения были выявлены, и в связи с ними руководителям организаций внесли представления.

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Гость|06.08.2019 18:31|

Это отлично

Гость|06.08.2019 18:39|

Преступность это показатель экономики.

Гость|06.08.2019 18:52|

Куча бесплатных секций и кружков,практически для всех детей бестлатные лагеря отдыха. И зачем идут на преступления?

Гость|06.08.2019 18:56|

Для таких детишек имеются другие лагеря

Гость|06.08.2019 19:12|

Главное-проверки и статистика.

Гость|06.08.2019 19:18|

Гость писал(a):

Преступность это показатель экономики.
Экономики,государственной идеологии,образования,работы силовых структур и т.д. Вместо ДК - попы,украл,убил,и пошёл грехи "замаливать".

Гость|06.08.2019 19:21|

penzainform.ru писал(a):

119 преступлений, 90 из них - кражи.
А что оставшиеся 19?

Гость|06.08.2019 19:21|

29?

Гость|06.08.2019 19:21|

Срочно нужен крестный ход на эту тему и свежие мощи

Гость|06.08.2019 19:23|

А что вы хотели по телеку кажут как москали живут красиво, а родители на буртасовские зарплаты не могут дать то что разрекламировано,вот и воровать учатся у наших слуг.

Имя: Гость
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