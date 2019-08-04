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Криминал | В Нижнем Ломове мошенник обманул девочку, которая хотела заработать

04.08.2019|10:30
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Девочка-подросток из Нижнего Ломова отдала мошеннику 18 000 рублей в надежде заработать легкие деньги.

О случившемся в полицию сообщила мать обманутого ребенка. Она рассказала, что предложение незнакомца легко и быстро заработать ее дочь нашла в «Телеграме».

Девочка вступила в переписку с мужчиной, и тот пояснил: чтобы начать получать деньги, сначала нужно перечислить 18 000 рублей на счет банковских карт и электронного кошелька, которые он укажет. Доверчивый подросток так и сделал.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

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