04.08.2019 | 13:53

Золотую жилу нашел житель Кабардино-Балкарии в Пензе. В городе он оказался проездом из Москвы в Самару. Попросил водителя остановить у магазина, чтобы купить продукты питания.

«По дороге в супермаркет обратил внимание на ювелирный отдел, который находился возле выхода. Его витрины были обращены к посетителям, а одна из дверец оказалась незапертой», - рассказал заместитель начальника СУ УМВД РФ по г. Пензе Олег Буканов.

Перед таким соблазном ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина устоять не смог, тем более что продавцы не обратили на него никакого внимания. Пропажу общей стоимостью почти в 800 тысяч рублей они заметили позже и отправились в полицию.

«Работники отдела по продаже украшений сообщили, что обнаружили пропажу с витрины 10 товаров из золота общей массой более 150 г: пяти цепочек, двух браслетов для часов и трех каучуковых браслетов», - добавил Олег Буканов.

Тем временем злоумышленник сдал все золото в ломбард в Самаре, где его и задержали. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.