02.08.2019 | 09:31

Несостоявшийся разговор с возлюбленной обернулся для 26-летнего жителя Колышлейского района уголовным наказанием.

Инцидент произошел в мае. Выпив для храбрости, молодой человек пришел к знакомой, в квартире которой, как он считал, находилась его возлюбленная. Он стал стучать в дверь и громко требовать впустить его, однако хозяйка жилища объяснила, что его девушки здесь нет.

Сельчанин счел, что его намеренно вводят в заблуждение, ударом ноги выбил дверь и зашел в квартиру. Тщательно все осмотрев, он убедился, что возлюбленной тут действительно нет. Свой гнев и разочарование молодой человек выместил на мебели, поломав ее и сильно напугав хозяйку.

«За подобное поведение он был призван виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица и ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.