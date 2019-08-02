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Криминал | В Колышлейском районе разочарование в любви довело мужчину до суда

02.08.2019|09:31
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Несостоявшийся разговор с возлюбленной обернулся для 26-летнего жителя Колышлейского района уголовным наказанием.

Инцидент произошел в мае. Выпив для храбрости, молодой человек пришел к знакомой, в квартире которой, как он считал, находилась его возлюбленная. Он стал стучать в дверь и громко требовать впустить его, однако хозяйка жилища объяснила, что его девушки здесь нет.

Сельчанин счел, что его намеренно вводят в заблуждение, ударом ноги выбил дверь и зашел в квартиру. Тщательно все осмотрев, он убедился, что возлюбленной тут действительно нет. Свой гнев и разочарование молодой человек выместил на мебели, поломав ее и сильно напугав хозяйку.

«За подобное поведение он был призван виновным в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица и ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

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Гость|02.08.2019 09:54|

Хозяйку бы шлепнул, какая разница куда кожаный гвоздь вонзить

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