02.08.2019 | 15:53

Уголовное дело по обвинению бывшего советника губернатора Александра Пашкова и фактического учредителя ООО ЦСК «Сигма» Сергея Богунова в мошенничестве в особо крупном размере снова направили в суд.

Такое решение было принято Пензенским областным судом 25 июля после рассмотрения кассационного представления заместителя Генерального прокурора РФ.

В ноябре 2016 года региональное управление СК РФ завершило расследование этого дела и направило его прокурору области для утверждения обвинительного заключения.

Пашков и Богунов в зависимости от роли каждого обвинялись в подстрекательстве к присвоению, присвоении чужого имущества и мошенничестве при строительстве перинатального центра в Пензе. Речь идет о сумме около 97 млн рублей.

Однако дело было возвращено для производства дополнительного следствия. Представители регионального СУ СК РФ обжаловали это решение в Генеральной прокуратуре, там жалобу оставили без удовлетворения.

6 февраля 2017 года прокурор Пензенской области Наталья Канцерова сообщила, что дело возвратилось в следственный орган для устранения нарушений.

19 апреля того же года стало известно, что экс-мэру все же предъявили окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

4 июня 2018-го после 9 месяцев рассмотрения Ленинский районный суд вернул дело Пашкова в прокуратуру, указав, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса, что исключает возможность постановления приговора или вынесения иного решения.

Прокуратура Пензенской области обжаловала постановление, но апелляционная и кассационная инстанции жалобу не удовлетворили, после чего было подано ходатайство в Генеральную прокуратуру РФ.

«Президиум Пензенского областного суда счел доводы кассационного представления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации обоснованными и пришел к выводу, что обстоятельства, на которые сослался суд первой инстанции, не могли являться основанием для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку не препятствовали рассмотрению дела по существу на основании имеющегося обвинительного заключения и вынесению итогового решения по делу», - сообщили в областной прокуратуре.

Теперь Ленинский районный суд снова рассмотрит дело Пашкова, но уже в ином составе.

С декабря 2015 года Александр Пашков находился под арестом. С конца ноября 2016-го он, в соответствии с решением Первомайского районного суда Пензы, был выпущен на свободу.