30.07.2019 | 09:10

Почтальон Нижнеломовского отделения связи, исчезнувший c 2 163 800 рублями пенсионных денег, сдался полиции.

20 июля мужчина получил пять опечатанных сумок с наличными, которые он должен был доставить в отделения почтовой связи Наровчатского района. Однако до пункта назначения он так и не добрался: скрылся, присвоив пенсионные выплаты. 24 июля сельчанина объявили в розыск.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, в воскресенье, 28 июля, мужчина явился в Нижнеломовский отдел полиции и выдал около 1 585 000 рублей из присвоенной им суммы.

На допросе почтальон признал свою вину в совершенном и рассказал, что часть денег он потратил в Москве, в том числе и на приобретение машины, которую отдал правоохранителям.

«На преступление виновный решился с целью улучшить свое материальное положение», - добавили в прокуратуре.

В службе безопасности «Почты России» уточнили, что происшествие не отразилось на клиентах и все обязательства перед пенсионерами были выполнены в срок и в полном объеме.