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Криминал | В Пензенской области найден почтальон, присвоивший 2 млн пенсионных денег

30.07.2019|09:10
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Почтальон Нижнеломовского отделения связи, исчезнувший c 2 163 800 рублями пенсионных денег, сдался полиции.

20 июля мужчина получил пять опечатанных сумок с наличными, которые он должен был доставить в отделения почтовой связи Наровчатского района. Однако до пункта назначения он так и не добрался: скрылся, присвоив пенсионные выплаты. 24 июля сельчанина объявили в розыск.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, в воскресенье, 28 июля, мужчина явился в Нижнеломовский отдел полиции и выдал около 1 585 000 рублей из присвоенной им суммы.

На допросе почтальон признал свою вину в совершенном и рассказал, что часть денег он потратил в Москве, в том числе и на приобретение машины, которую отдал правоохранителям.

«На преступление виновный решился с целью улучшить свое материальное положение», - добавили в прокуратуре.

В службе безопасности «Почты России» уточнили, что происшествие не отразилось на клиентах и все обязательства перед пенсионерами были выполнены в срок и в полном объеме.

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Гость|30.07.2019 09:39|

Ну и ну!!!!!

Гость|30.07.2019 09:41|

ДУРАК!!!!!

Гость|30.07.2019 09:55|

ИДИВОТ...

Гость|30.07.2019 09:56|

Зато миллионы в руках подержал! Будет, что вспомнить!

Гость|30.07.2019 10:04|

Таки дешевок на зоне не уважают. Однозначно запетушат.

Гость|30.07.2019 10:08|

Довели людей.

Гость|30.07.2019 10:10|

Гость писал(a):

Довели людей.
Дурочка комментирует

Гость|30.07.2019 10:32|

погулял, погулял - и вернулся)))

Дмитрий Н. Мотовилов|30.07.2019 10:35|

Воспоминания о светлом периоде его жизни скрасят её мрачный остаток в местах отдалённых....

Гость|30.07.2019 10:39|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

мрачный остаток в местах отдалённых....
А ты сидел, братуха?

Имя: Гость
Комментарий:

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