30.07.2019 | 17:15

Желание заработать легкие деньги приведет 25-летнего жителя Пензы на скамью подсудимых. Молодой человек задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

«Я их забрал через закладку оптовую, мне эту закладку дал куратор. В дальнейшем я должен был ее разложить на более мелкие, в розницу», - рассказал задержанный.

Марихуану (более 150 граммов) нашли в квартире, которую злоумышленник снимал в одной из многоэтажек в Октябрьском районе.

«Тайники с наркотиками молодой человек делал преимущественно в лесополосе вблизи города Пензы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.