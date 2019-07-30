Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|30 июл 2019|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  71.66  |  $  64.29
 

Криминал | В квартире 25-летнего жителя Пензы нашли более 150 граммов марихуаны

30.07.2019|17:15
Печать

Желание заработать легкие деньги приведет 25-летнего жителя Пензы на скамью подсудимых. Молодой человек задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

«Я их забрал через закладку оптовую, мне эту закладку дал куратор. В дальнейшем я должен был ее разложить на более мелкие, в розницу», - рассказал задержанный.

Марихуану (более 150 граммов) нашли в квартире, которую злоумышленник снимал в одной из многоэтажек в Октябрьском районе.

«Тайники с наркотиками молодой человек делал преимущественно в лесополосе вблизи города Пензы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

0
0
0
0
 
Гость|30.07.2019 18:42|

penzainform.ru писал(a):

закладку дал куратор
Слово то какое. Наркобарыга дал.

Гость|30.07.2019 19:29|

Ну и вляпать дурёхе лет 8 для первого раза.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!