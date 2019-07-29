29.07.2019 | 12:15

Ранним утром в понедельник, 29 июля, на улице Измайлова в Пензе задержали двоих мужчин 45 и 49 лет. Их подозревают в совершении противоправных действий.

В 4:30 росгвардейцы, патрулировавшие улицу, заметили пару человек, которые около одного из домов перетаскивали в кусты куски нарезанного металла.

Правоохранители потребовали объяснить, откуда они носят изделия, но злоумышленники внятно ответить на вопрос не смогли. В кустах обнаружили 17 кусков металла.

«Мужчины были задержаны на месте. Для дальнейшего разбирательства их доставили в УМВД России по г. Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.