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Криминал | На ул. Измайлова задержали мужчин, прятавших в кустах куски металла

29.07.2019|12:15
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Ранним утром в понедельник, 29 июля, на улице Измайлова в Пензе задержали двоих мужчин 45 и 49 лет. Их подозревают в совершении противоправных действий.

В 4:30 росгвардейцы, патрулировавшие улицу, заметили пару человек, которые около одного из домов перетаскивали в кусты куски нарезанного металла.

Правоохранители потребовали объяснить, откуда они носят изделия, но злоумышленники внятно ответить на вопрос не смогли. В кустах обнаружили 17 кусков металла.

«Мужчины были задержаны на месте. Для дальнейшего разбирательства их доставили в УМВД России по г. Пензе», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|29.07.2019 12:50|

Полный дурдом.Мало ли что можно в кусты таскать,кирпичи,бумагу,дрова,свое гумно в конце концов.

Гость|29.07.2019 13:01|

penzainform.ru писал(a):

откуда они носят изделия,
Обхохочешься )

Гость|29.07.2019 13:07|

Гость писал(a):

Полный дурдом.Мало ли что
Да и ты видать дурачок.

Имя: Гость
Комментарий:

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