28.07.2019 | 12:25

Образовавшуюся задолженность по налогам и страховым взносам руководитель дорожно-строительной фирмы гасить не спешил и оказался под следствием. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Колизей» с апреля по июнь 2019 года, зная о наличии у организации недоимки по налоговым сборам и страховым взносам в размере более 9 миллионов рублей, организовал направление контрагентам писем-распоряжений о перечислении денежных средств минуя банковские счета организации, то есть на счета третьих лиц», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Таким образом они получили более двух с половиной миллионов рублей.

«Указанная сумма является крупным размером», - уточнила Татьяна Махницкая.

С организацией довольно непросто складывались отношения и у чиновников, особенно Департамента ЖКХ Пензы. В марте 2018-го во время объезда дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, особые претензии проверяющих были к участку на улице Луначарского.

«В 2015 году проводились работы по асфальтированию этой улицы ООО «Колизей». Дорога на данный момент еще находится на гарантии, нами уже направлены были претензионные письма в ООО «Колизей» о понуждении к устранению разрушений. Но на данный момент они на работу еще не вышли, ожидаем. Если они не выходят на работу, у нас последует обращение в суд», - описал ситуацию заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Валерий Яцко.

А в 2019-м компании достался объект в Пензенском районе: от села Николаевка до выезда на трассу ремонтировали дорогу.

«В проектно-сметной документации был указан щебень гранитный, здесь, вы сами видите, клочками лежит (даже не под дорогой, а просто вот тут, по бокам) щебень иссинский, который на производство и ремонт дорог не идет, он не для этого предназначен», - пояснила жительница с. Николаевка Галина Шатрова.

Выяснением всех деталей налогового преступления занимаются правоохранительные органы. Расследование уголовного дела продолжается.