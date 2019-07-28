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Криминал | Не имевшему навыков вождения угонщику КамАЗа грозит 5 лет тюрьмы

28.07.2019|15:13
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Не мелочился один из жителей Мокшанского района в выборе транспортного средства, чтобы попасть из Пензы домой. Мужчина опоздал на автобус после распития спиртного и лучше, чем угнать КамАЗ, ничего не придумал. При этом ни навыков управления, ни водительского удостоверения он не имел.

«Сев в салон автомобиля, он завел ключами двигатель и поехал в сторону своего дома. Однако, не справившись с управлением, он съехал на обочину, где оставил автомобиль. Впоследствии данный автомобиль был обнаружен и возвращен собственнику», - рассказал начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Владимир Клишин.

Теперь угонщик находится под стражей. Ему грозит 5 лет тюрьмы. Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим.

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Гость|28.07.2019 15:22|

penzainform.ru писал(a):

Ранее подозреваемый уже был неоднократно судим
Вот домой и поедет...

Имя: Гость
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