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Криминал | Бессоновец потерял 38 000 рублей при покупке мотора для Hyundai Solaris

28.07.2019|15:06
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38-летний житель Бессоновского района лишился денег при покупке автозапчастей для Hyundai Solaris через Интернет.

Он увидел на сайте «Авито» объявление о продаже двигателя, позвонил по указанному телефону и договорился с «продавцом» о покупке мотора.

По просьбе злоумышленника бессоновец перечислил 38 000 рублей на счет банковской карты, но товар так и не получил.

Когда сельчанин понял, что попался на удочку мошенников, ничего не оставалось, как обратиться за помощью в правоохранительные органы.

«Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|28.07.2019 15:16|

Уж сколько раз твердили миру...

Гость|28.07.2019 15:38|

При Ярославе Мудром за жульничестов наказывали не только жулика, но и обжуленного, чтоб впредь был умнее.

Имя: Гость
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