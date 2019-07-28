38-летний житель Бессоновского района лишился денег при покупке автозапчастей для Hyundai Solaris через Интернет.
Он увидел на сайте «Авито» объявление о продаже двигателя, позвонил по указанному телефону и договорился с «продавцом» о покупке мотора.
По просьбе злоумышленника бессоновец перечислил 38 000 рублей на счет банковской карты, но товар так и не получил.
Когда сельчанин понял, что попался на удочку мошенников, ничего не оставалось, как обратиться за помощью в правоохранительные органы.
«Сейчас по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Уж сколько раз твердили миру...