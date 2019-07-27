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Криминал | В Пензе осудили 15-летнего подростка, нанесшего смертельный удар в драке

27.07.2019|10:31
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В Пензе перед судом предстал 15-летний школьник. Подростка обвинили в причинении смерти по неосторожности.

Следствие установило, что 14 сентября 2018 года мальчик вмешался в драку на улице Островского, затеянную его знакомыми из-за девушки. Присоединившись к потасовке, он нанес один удар рукой и один ногой в голову 16-летнему подростку. В результате тот получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на следующее утро.

Трагедия вызвала большой резонанс. В школах и колледжах прошли встречи с родителями, было решено усилить профилактическую работу. Губернатор Иван Белозерцев поручил прокурору области взять дело под личный контроль.

На суде подросток не признал свою вину. Он пояснил, что причиной конфликта стала понравившаяся ему и погибшему юноше девушка. Ссора переросла в драку, однако он не мог нанести сопернику травму, от которой впоследствии наступила смерть.

«Он предположил, что несовместимые с жизнью телесные повреждения потерпевший получил в ходе дальнейших конфликтов, которые состоялись у него в этот же день», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

Суд назначил подростку наказание в виде 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии. В пользу родителей погибшего с виновного взысканы 68 133 рубля 50 копеек, потраченных на погребение, и 1 500 000 рублей компенсации морального вреда.

Адвокат осужденного не согласился с наказанием, пожелал оспорить установленные судом фактические обстоятельства дела и подал апелляцию. Но суд высшей инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

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Гость|27.07.2019 10:48|

Прокурор области в подчинении у губернатора???

Гость|27.07.2019 11:19|

Его пример , другим наука.(с). А нет, так пусть завершают свою жизнь вот также. Про данный срок, нужно оповестить всем , чтоб знали- не всегда закон является невыполнимым, можно сесть всерьёз и надолго.

Имя: Гость
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