25.07.2019 | 15:35

В отношении 49-летнего жителя села Наровчат, работающего почтальоном в отделении в Нижнеломовском районе, возбудили уголовное дело. Ему инкриминируется хищение крупной суммы.

Как установило следствие, 20 июля сельчанин получил пять опечатанных сумок, в которых лежали 2 163 800 рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Деньги он должен был доставить в отделения почтовой связи Наровчатского района.

Однако до пункта назначения мужчина так и не добрался. Он скрылся, присвоив деньги. В настоящее время почтальон объявлен в розыск.

«За присвоение, совершенное в особо крупном размере, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.