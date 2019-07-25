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Криминал | В Пензенский области пропал почтальон с двумя млн пенсионных денег

25.07.2019|15:35
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В отношении 49-летнего жителя села Наровчат, работающего почтальоном в отделении в Нижнеломовском районе, возбудили уголовное дело. Ему инкриминируется хищение крупной суммы.

Как установило следствие, 20 июля сельчанин получил пять опечатанных сумок, в которых лежали 2 163 800 рублей, предназначенные для выплаты пенсий. Деньги он должен был доставить в отделения почтовой связи Наровчатского района.

Однако до пункта назначения мужчина так и не добрался. Он скрылся, присвоив деньги. В настоящее время почтальон объявлен в розыск.

«За присвоение, совершенное в особо крупном размере, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость|25.07.2019 16:47|

Скрылся ли?А может "помогли" "добрые люди"?

Имя: Гость
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