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Криминал | В Бессоновском районе любитель пьяной езды докатился до колонии

25.07.2019|10:01
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31-летний житель Бессоновского района лишился свободы за неистребимое желание прокатиться с ветерком в нетрезвом виде.

В первый раз за такое нарушение назначается административный штраф, однако он не образумил сельчанина. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения суд ужесточил наказание: мужчину лишили свободы условно на 6 месяцев и 10 дней. Кроме того, ему в течение полутора лет запретили управлять транспортом.

Но и после такого мужчина сел за руль пьяным, причем катался он не по родному селу, а по Пензе.

В этой связи прокурор Бессоновского района посчитал условное лишение свободы слишком мягким наказанием и внес в Пензенский областной суд апелляцию, в которой просил изменить приговор.

«Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с доводами. Осужденный направлен для отбывания наказания в колонию-поселение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в прокуратуре области.

Источник — фото pixabay.com
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