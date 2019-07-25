25.07.2019 | 10:01

31-летний житель Бессоновского района лишился свободы за неистребимое желание прокатиться с ветерком в нетрезвом виде.

В первый раз за такое нарушение назначается административный штраф, однако он не образумил сельчанина. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения суд ужесточил наказание: мужчину лишили свободы условно на 6 месяцев и 10 дней. Кроме того, ему в течение полутора лет запретили управлять транспортом.

Но и после такого мужчина сел за руль пьяным, причем катался он не по родному селу, а по Пензе.

В этой связи прокурор Бессоновского района посчитал условное лишение свободы слишком мягким наказанием и внес в Пензенский областной суд апелляцию, в которой просил изменить приговор.

«Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с доводами. Осужденный направлен для отбывания наказания в колонию-поселение», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в прокуратуре области.