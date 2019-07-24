24.07.2019 | 11:33

В Наровчатском районе Пензенской области посиделки приятелей закончились бросанием стула друг в друга и поджогом квартиры. А началось все из-за женщины.

21 июня в 11 часов дня она и трое мужчин распивали спиртное. Один из них решил в оскорбительной форме объяснить собутыльнице, что думает по поводу воспитания ею малолетнего ребенка и ее поведения в целом.

Другой участник застолья вступился за женщину и начал выпроваживать грубияна. Тот, обидевшись, забрал принесенную с собой бутылку с недопитой водкой и, уходя, бросил в приятеля стул.

Стул пролетел мимо цели, но второй участник конфликта оказался более метким. Он швырнул предмет мебели обратно и угодил в голову уходившему. «Чем причинил телесные повреждения в виде сгрупированных на небольшой площади двух кровоподтеков лобной области, не причинившие вреда здоровью, но повлекшие физическую боль», - уточнили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Потерпевший пообещал разобраться с собутыльниками и сдержал слово. Он сходил домой за уайт-спиритом, вернулся, вылил его на пол перед квартирой и поджег. Жидкость мгновенно воспламенилась, а злоумышленник сел на велосипед и уехал.

Пожар оперативно потушили, никто не пострадал.

Пока суд назначил наказание только одному участнику инцидента - тому, что метнул стул в голову поджигателю. За побои ему предстоит отбыть 10 суток административного ареста.

Что касается второго мужчины, то уголовное дело в отношении него по обвинению в покушении на поджог только поступило в суд.