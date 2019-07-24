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Криминал | Пензенец порезал мать куском стекла за отказ дать деньги на спиртное

24.07.2019|09:20
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В Пензе 48-летний сын сломал матери нос и порезал куском стекла. Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, около 18:00 на улице Совхоз-техникум.

В полицию позвонила горожанка, напуганная криками и разгорающейся ссорой в соседней квартире. На вызов немедленно выехал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Приехав по адресу, сотрудники правопорядка позвонили в указанную квартиру. Дверь им открыла 77-летняя женщина, она рассказала, что сын, разозлившись из-за отказа дать деньги на покупку алкоголя, набросился на нее с кулаками, а затем схватил кусок разбитого стекла и порезал ей спину.

Росгвардейцы попросили мужчину положить стекло на пол и пройти с ними, но тот ответил отказом и бранью. Его попытка оказать сопротивление не увенчалась успехом - дебошира скрутили. Пострадавшей матери правоохранители оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции. После осмотра медиками женщину госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом носа», были зафиксированы гематома и порезы на спине», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото пресс-службы управления росгвардии
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Гость|24.07.2019 09:40|

Пристрелить такого на месте. Убийством всё кончтся,если не сдохнет от боярки.

Гость|24.07.2019 09:57|

Вот на таких и должны падать кирпичи с балконов!

Имя: Гость
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