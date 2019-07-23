23.07.2019 | 12:01

39-летнюю жительницу Нижнего Ломова осудили за нападение на сотрудника вневедомственной охраны.

Инцидент произошел ночью 12 мая. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пришла в негодование, когда росгвардейцы задержали и доставили в полицию ее сожителя за мелкое хулиганство, совершенное в ходе конфликта на улице.

«Она нанесла сотруднику Росгвардии не менее двух ударов рукой по голове, причинив ему телесные повреждения в виде раны ушной раковины и ссадины области левого глаза, не расценивающиеся как вред здоровью», - пояснила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

«Приговор вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.