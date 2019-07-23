Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  70.79  |  $  63.29
 

Криминал | Жительница Нижнего Ломова вступилась за своего мужчину и получила срок

23.07.2019|12:01
Печать

39-летнюю жительницу Нижнего Ломова осудили за нападение на сотрудника вневедомственной охраны.

Инцидент произошел ночью 12 мая. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пришла в негодование, когда росгвардейцы задержали и доставили в полицию ее сожителя за мелкое хулиганство, совершенное в ходе конфликта на улице.

«Она нанесла сотруднику Росгвардии не менее двух ударов рукой по голове, причинив ему телесные повреждения в виде раны ушной раковины и ссадины области левого глаза, не расценивающиеся как вред здоровью», - пояснила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

«Приговор вступил в законную силу», - добавила Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!