23.07.2019 | 09:56

В Спасском районе на скамье подсудимых оказался 29-летний житель села Липлейка, нанесший матери 19 ножевых ранений. В 2018 году он уже привлекался к ответственности за угрозу убийством 62-летней родительнице.

Как установило следствие, днем 24 апреля 2019 года нетрезвый молодой человек набросился на вошедшую в дом мать и ударил ее ножом в голову, шею, грудь, руки и ноги. Затем он выкинул оружие, испачканное полотенце и скрылся с места преступления.

Раненая женщина смогла выйти наружу и позвать на помощь. Эксперты классифицировали полученные ею травмы как тяжкий вред здоровью.

Сына, прятавшегося в лесополосе за селом, вскоре задержали сотрудники правопорядка.

На суде мужчина полностью признал свою вину, пояснив, что причиной его поступка послужила обида на мать. Родительница хотела отправить его на продолжительное лечение во фтизиатрический стационар в Пензе, откуда за несколько дней до инцидента он самовольно уехал.

«Он вспомнил и старые обиды на мать, которая не дала ему согласие на совместное проживание с любимой женщиной, а в детстве отдавала его на временное воспитание в детский дом и редко приезжала наведывать», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в областной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к трем года и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.