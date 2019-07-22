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Криминал | Житель Пензы выносил из магазинов сигареты и раздавал их коллегам

22.07.2019|15:15
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Мужчине удалось обмануть не одного продавца. В разных магазинах региона он действовал по схеме: набирал большое количество алкоголя и табачных изделий и отправлялся к кассе.

«Создавая видимость оплаты выбранного им товара, пояснил продавцу, что у него нет банковской карты, при помощи которой он сможет оплатить товар, а необходимая банковская карта находится в припаркованной рядом с магазином принадлежащей ему автомашине», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 2 УМВД РФ по г. Пензе Владимир Клишин.

Однако возвращаться псевдопокупатель не собирался. А все, что успевал положить в сумку, уносил с собой.

«Скурил, я курю много. Прохожим раздал, мужикам, с кем работал, им раздал. Я пьяный был. Пьянство - вред, нельзя мне пить», - признался задержанный.

Теперь доступ к алкоголю мужчине будет ограничен: ему грозит до двух лет тюрьмы. Кстати, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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