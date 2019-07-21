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Криминал | Пензенскому ценителю разных марок кофе грозит до 2 лет тюрьмы

21.07.2019|12:22
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О том, что за ним следят камеры видеонаблюдения, человек не догадывался.

«С его слов, находясь в магазине и убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил товар с витрины», - сообщила дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Сотрудники магазина на самом деле сразу ничего подозрительного не заметили. Недостачу обнаружили чуть позже, после чего представитель торговой сети обратился в полицию.

«Мужчина сообщил, что неизвестное лицо с витрины супермаркета похитило около двадцати банок кофе различных наименований. Ущерб от преступных действий злоумышленника составил более трех тысяч рублей», - констатировала Юлия Карасева.

Подозреваемого быстро нашли, им оказался ранее судимый пензенец. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.

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Гость|21.07.2019 17:50|

Если бы он украл 10 вагонов с кофе ничего бы не было.

Гость|21.07.2019 18:32|

Эшелон с продовольствием угнал бы со станции Москва-Товарная, как Корейко, ничего бы не было..

Имя: Гость
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