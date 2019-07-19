19.07.2019 | 15:37

Мошенники использовали страничку сотрудницы зареченского ПО «Старт» в соцсети «ВКонтакте» для пополнения собственных карманов. Это случилось в первых числах июля.

Пока зареченка отдыхала в Крыму, аферисты взломали ее страницу и разместили сообщение: «Моя дорогая мамочка ушла из жизни сегодня от сердечного приступа. Прощание 4-го». В качестве иллюстрации тонкие психологи использовали фото горящей свечи. От имени женщины они разослали ее друзьям просьбу о финансовой помощи.

Добычей хакеров стали 8 тысяч рублей. Деньги перечислила одна из подруг, с которой они вступили в переписку. Женщина сделала перевод на банковскую карту, посчитав неудобным звонить подруге и расспрашивать подробно о смерти ее матери.

А вот один из друзей, увидев послание, по некоторым признакам сразу определил действия мошенников и позвонил зареченке. Она немедленно поменяла пароли и оповестила друзей, что ее мама жива, а также обратилась в полицию.

«Специалисты осмотрели ноутбук, чтобы зафиксировать, когда и откуда страницу взломали. Но вероятность, что мошенников разыщут и вернут деньги, невелика», - сообщает портал «Заречье сегодня».