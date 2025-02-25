В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

25.02.2025 | 13:16

Первый дом в семейном квартале Upgrade Family от строительной группы «Рисан» введен в эксплуатацию. Он открыл свои двери для новоселов 21 февраля. Выдача ключей продлится до 1 марта включительно.

Сам проект концептуально является продолжением квартала Upgrade, завершенного в прошлом году, и находится совсем близко - через дорогу. Поэтому его жители смогут пользоваться теми же преимуществами района: современной архитектурой локации, насыщенной инфраструктурой.

Рядом действует дворец спорта «Хрустальный», а также детский сад «Симба», который возвел «Рисан», и в ближайшие пару лет планируется строительство школы - участок под нее сформирован и ожидает финансирования.

В Upgrade Family больший фокус на комфорте семейных покупателей - разнообразные планировки для родителей с детьми, закрытые дворы на стилобате, подземные паркинги и прогулочный бульвар. Вдоль пруда скоро протянется общественная набережная с вейк-парком, зонами отдыха и спортивным центром. Она станет одним из любимых мест жителей и поможет проводить досуг приятно рядом с домом.

Всего в квартале Upgrade Family три дома, включая сданный. В нем остались в продаже последние две квартиры: двуспальная с просторной кухней-гостиной и однокомнатная для молодой семьи. Их можно приобрести в рассрочку до 5 лет и сразу же получить ключи.

Также в первом строении еще доступны машино-места и кладовые, на них действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

Познакомиться с проектом поближе, посмотреть на квартиры и цены можно на сайте risan-penza.ru, а также на персональной консультации с менеджером в любом удобном офисе продаж. Запись по телефону 51-51-51.

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