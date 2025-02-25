Сетевое издание|18+|Вторник|25 фев 2025|13:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Город

В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

Печать
Telegram

Первый дом в семейном квартале Upgrade Family от строительной группы «Рисан» введен в эксплуатацию. Он открыл свои двери для новоселов 21 февраля. Выдача ключей продлится до 1 марта включительно.

В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

Сам проект концептуально является продолжением квартала Upgrade, завершенного в прошлом году, и находится совсем близко - через дорогу. Поэтому его жители смогут пользоваться теми же преимуществами района: современной архитектурой локации, насыщенной инфраструктурой.

Рядом действует дворец спорта «Хрустальный», а также детский сад «Симба», который возвел «Рисан», и в ближайшие пару лет планируется строительство школы - участок под нее сформирован и ожидает финансирования.

В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

В Upgrade Family больший фокус на комфорте семейных покупателей - разнообразные планировки для родителей с детьми, закрытые дворы на стилобате, подземные паркинги и прогулочный бульвар. Вдоль пруда скоро протянется общественная набережная с вейк-парком, зонами отдыха и спортивным центром. Она станет одним из любимых мест жителей и поможет проводить досуг приятно рядом с домом.

В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

Всего в квартале Upgrade Family три дома, включая сданный. В нем остались в продаже последние две квартиры: двуспальная с просторной кухней-гостиной и однокомнатная для молодой семьи. Их можно приобрести в рассрочку до 5 лет и сразу же получить ключи.

Также в первом строении еще доступны машино-места и кладовые, на них действует беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.

В Пензе сдан первый дом в семейном квартале Upgrade Family

Познакомиться с проектом поближе, посмотреть на квартиры и цены можно на сайте risan-penza.ru, а также на персональной консультации с менеджером в любом удобном офисе продаж. Запись по телефону 51-51-51.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте