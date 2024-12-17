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Город

20-метровая ель украсила площадь в квартале Norwood на ГПЗ

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Новую городскую локацию в микрорайоне ГПЗ-24 - площадь квартала Norwood от строительной группы «Рисан» - украсила 20-метровая ель.

Величественную зеленую красавицу к празднику установил девелопер. Главная городская елка на площади Ленина всего на 5 метров выше.

20-метровая ель украсила площадь в квартале Norwood на ГПЗ

На сборку и украшение потребовалась неделя кропотливой работы. Основу из веток дополняют шары, гирлянды и звезды. С наступлением темноты елка сияет сотнями огоньков, даря пензенцам особенную атмосферу. Она уже появилась на фотографиях жителей района в соцсетях.

Роскошная елка замечательно вписалась в общую «лесную» концепцию квартала. Благодаря ей, а также серебристым фигурам зверей, украшающим бульвар, гирляндам и фонарям здесь царит атмосфера сказки.

Новогоднюю картину дополняют эстетичные фасады, изящные арки и пергола, на которой скоро появятся качели.

20-метровая ель украсила площадь в квартале Norwood на ГПЗ

Кстати, этой зимой бульвар целиком и площадь впервые стали доступны для прогулок. Они открыты для всех желающих, а внутренние дворы домов предназначены только для жителей. За этим следит собственная служба безопасности.

В духе концепции проекта дворы наполнены элементами, приближающими жителей к природе: выбраны естественные формы и фактуры, сдержанные цвета, в том числе на детских площадках. Свет и ощущение простора достигаются благодаря переменной этажности секций и домов и светлым внутренним фасадам.

Специалисты по озеленению строительной группы «Рисан» подобрали растения, деревья и кустарники хвойных и лиственных пород, которые отлично смотрятся в любое время года. Так что большая елка в самом сердце квартала вписалась в него идеально.

Еще одной из фишек квартала Norwood стали два восьмиэтажных паркинга. Благодаря облегченным перфорированным фасадам и светлым тонам они выглядят легкими и воздушными. Кровля паркингов будет эксплуатируемой - там расположатся площадки для активного отдыха.

Новогодние праздники и снежные вечера - отличная возможность познакомиться с кварталом поближе: взять ароматную свежую выпечку и пряный чай, прогуляться по бульвару и сделать несколько фото на фоне елки.

Узнать о квартирах можно в офисе продаж в первом доме квартала, а также на сайте risan-penza.ru.

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