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«Рисан» признан лидером в Пензе по вводу жилья за 9 лет

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Строительная группа «Рисан» возглавила новый рейтинг портала ЕРЗ.РФ в Пензенской области - по накопленному вводу жилья. По данным ресурса, с 2016 года девелопер ввел 501,7 тыс. кв. м жилья в 41 многоквартирном доме.

«Мониторинг застройщиков портал ведет с 2015 года, поэтому в топ вошли данные по вводу только за последние 9 лет. Объем введенного жилья определяется площадью сданных квартир и апартаментов, без учета нежилых помещений и зданий», - пояснил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Всего в пензенском рейтинге по накопленному вводу жилья представлен 61 застройщик. В совокупности девелоперы с 2016 года ввели 2,76 млн кв. м в 294 многоквартирных домах и 1 доме с апартаментами.

Кроме того, по оценке ЕРЗ.РФ, «Рисан» прочно удерживает лидерство по потребительским качествам жилых комплексов с серьезным отрывом от других участников рейтинга.

Этот показатель формируется из оценки всех домов, где есть в продаже квартиры, более чем по 230 параметрам, важным для потенциального покупателя. В их числе место и технологии строительства, виды из окон и озеленение территории.

Возглавляет рейтинг новостроек Пензы резиденция Holms от «Рисана», еще три проекта компании входят в пятерку лучших жилых комплексов региона по потребительским качествам - это Svoboda, Upgrade и Lake Town.

Узнать подробности о каждом из них, цены и планировки можно на сайте risan-penza.ru.

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