«Рисан» открыл в своем комплексе первый в Пензе соседский центр

28.07.2023 | 12:52

Первый в Пензе соседский центр открылся в квартале возможностей Upgrade от строительной группы «Рисан». Там уже состоялось несколько мероприятий в тестовом режиме.

Центры добрососедства - тренд на рынке недвижимости, в последние пару лет их нередко закладывают на этапе проектирования, однако в действительности обеспечить их работу сложно. Такой практики в России пока крайне мало, а люди еще не привыкли к новому формату досуга.

Соседский центр - это место, где жители могут общаться, отмечать праздники, отдыхать и даже развивать собственный бизнес. Он не входит в общедомовую собственность, а является коммерческим помещением и находится на полном обеспечении управляющей компании. Жителям не начисляются коммунальные платежи за его содержание.

В квартале Upgrade соседский центр состоит из двух основных помещений: зала с зеркальной стеной и телевизором, идеально подходящего для тренировок и лекций, и помещения с полноценной кухней и зоной дегустации, где можно проводить кулинарные мастер-классы.

За его использование взимается символическая плата - 1 000 рублей за час. Она направляется на оплату труда сотрудников, которые следят за порядком и убирают помещение, а также покрывает коммунальные расходы. То есть, например, совместная фитнес-тренировка с соседями обойдется для 10 человек в 100 рублей с одного участника.

Жители могут организоваться самостоятельно или посетить мероприятие управляющей компании. Они будут платные, чтобы компенсировать затраты, и бесплатные, чтобы знакомство с соседским центром было начать легче. Например, уже проходил мастер-класс по стринг-арту – изготовлению панно с веревочным орнаментом.

На 3 августа запланирована лекция педиатра и блогера Жанны Валовой: на что обратить внимание, если ребенок заболел, и как избежать ошибок. Тема особенно актуальна в преддверии учебного года и сезона ОРВИ. Чтобы попасть на мероприятие, жителю любого дома от компании «Рисан» достаточно оставить заявку в приложении управляющей компании.

Удобнее всего пользоваться этим соседским центром будет жителям самого квартала Upgrade, а также близлежащих Upgrade Family и Lake Town.

Еще один соседский центр девелопер создает в квартале Norwood на улице Измайлова. Он будет расположен в первом доме комплекса, который сдается уже в этом году. Его наполнение будет не таким, как в Арбекове, чтобы предложить больше сценариев использования.

Узнать больше о проектах можно по телефону 51-51-51 и на сайте risan-penza.ru.

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