«Рисан» в Арбекове заканчивает «Зеландию» и начинает новый ЖК

26.07.2023 | 12:57

Собственники квартир в третьем доме квартала «Зеландия» начали получать ключи от жилья. Их соседи из четвертого дома готовятся принимать эстафету - строение близится к вводу в эксплуатацию.

В квартале «Зеландия» будет всего четыре 17-этажных дома. В двух из них находятся коммерческие помещения, где разместится востребованный бизнес. К примеру, они подойдут для аптеки, детского клуба, медклиники, пункта выдачи заказов из интернет-магазинов и продуктового супермаркета.

Таким образом, у жителей будет возможность приобрести все, что нужно, не покидая своего квартала. Через дорогу находятся бассейн и фитнес-клуб, с другой стороны дома - крупный супермаркет и МФЦ.

В «Зеландии» есть квартиры повышенного комфорта с двумя санузлами, гардеробной или кладовой. Все окна в квартале широкоформатные - 180 на 180 см. Здесь впервые в практике компании появилась возможность выбрать одну и ту же планировку с одним, двумя или тремя панорамными балконами в зависимости от этажа, или вообще без балкона. Бонус - красивый ритм фасадов.

Территория жилого комплекса закрытая, она разделена на две смысловые части. Между домами расположилась тихая часть для игр малышей и отдыха с LED-качелями и зоной для работы с зарядкой для гаджетов, креслами с мягкими подушками, которые создают домашний уют во дворе. Сбоку от домов находится активное ядро - 7-метровая горка для подростков, спортивная площадка, воркаут-зона, закольцованная беговая дорожка.

В третьем и четвертом строении в продаже менее 10 квартир от застройщика, также действует программа обмена квартир от собственников. Узнать подробнее о каждом варианте приобретения можно по телефону 51 51 51.

Тем, кто хочет большего выбора планировок и этажей и готов подождать, менеджеры «Рисана» предлагают ЖК «Соседи» на Минской - один дом с собственным закрытым двором и подземным паркингом между ТЦ «Зима» и ЦНТИ. Там также будут коммерческие помещения, функциональное и разнообразное наполнение двора, сквозные холлы с колясочными, велосипедными и лапомойками.

Узнать больше о жилом комплексе и скачать буклет можно на сайте risan-sosedi.ru, старт продаж был всего неделю назад, и на квартиры действуют самые приятные цены.

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