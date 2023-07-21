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Город

«Рисан» объявил продажи в последнем доме ЖК с бульваром на ГПЗ

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Строительная группа «Рисан» объявила старт продаж в финальном доме скандинавского квартала Norwood в микрорайоне ГПЗ города Пензы. Теперь купить квартиру можно в любом строении жилого комплекса.

Особенность квартала - общественные пространства, открытые для всех желающих, и закрытые благоустроенные дворы только для жителей. На бульвар будут выходить магазины и кафе, там появится атмосферная всесезонная гирлянда, лавочки, деревья. Площадь «Голоса природы» станет местом для праздников, ее украсят качели для взрослых.

Шесть домов жилого комплекса активно строятся. Готовность первого оценивается уже в 90%, его планируется сдать досрочно, в этом году.

В квартале более 50 планировочных решений. В каждой квартире есть отдельная комната для сна, в проекте нет студий. Есть варианты с мастер-спальнями, кухней-гостиной необычной формы, гардеробными, теплыми лоджиями, угловым остеклением и планировки с двумя санузлами. Спроектированы уникальные лоты со вторым светом и высотой потолков 5 метров.

Финальный дом удален от проезжей части и расположен в глубине квартала - отличный вариант для любителей размеренного образа жизни, которые ценят тишину и покой.

Это строение расположено близко к многоуровнему паркингу. Жителям не придется тратить время на поиск парковки и переживать за безопасность своего авто. А еще на крыше строения разместится спортивная площадка. Там будет создана зона для активного отдыха с беговой дорожкой, столами для пинг-понга, местами для занятия йогой.

В финальном доме есть видовые квартиры. Можно выбрать обзор на общественные пространства, тихий двор, динамичный город или водную гладь.

«Осмотреться» в квартале позволяет виртуальный тур по проекту благоустройства и детализированный макет в офисе продаж. Записаться на консультацию и узнать детали о квартале можно через сайт risan-norwood.ru или по телефону 51-51-51.

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