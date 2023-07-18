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Город

«Рисан» объявил о старте продаж в новом ЖК «Соседи» на Минской

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Строительная группа «Рисан» объявила о старте продаж в своем новом жилом комплексе в микрорайоне Ближнее Арбеково города Пензы. Проект на Минской получил название «Соседи».

ЖК разместится на берегу водоема примерно посередине между ЦНТИ и торговым центром «Зима».

С одной стороны дома девятиэтажная застройка, а с других - малоэтажная. Это обеспечивает свободный обзор и визуальный комфорт. Из окон части квартир будет открываться вид на ручей Безымянный, виды с высоты менеджеры могут продемонстрировать в любом офисе продаж.

«Соседи» - это 17-этажный дом с подземным паркингом и кладовыми, высокими первым и последним этажами и встроенными коммерческими помещениями. Атрибуты комфорта от «Рисана» стали доступны в любимом районе, с которым у многих связаны детство и юность.

Двор жилого комплекса будет закрыт от посторонних. Там предусмотрено четкое деление территории по функциям: есть площадки для детей до 7 лет, от 7 до 12, зона отдыха с качелями для взрослых и подростков, а также площадка для тихого спорта на свежем воздухе. Все смысловые части двора дополнительно разделены озеленением.

Здесь будут реализованы все стандарты качества компании: безбарьерная среда, многоуровневое освещение и озеленение, закрытая территория, охрана от центра безопасности «Рисан» и круглосуточное видеонаблюдение, собственная управляющая компания, стальные двери в квартирах.

Дом соответствует очень высокому классу энергоэффективности А++, что позволяет рационально использовать коммунальные ресурсы. Холлы будут сквозные: с выходом на уличную часть дома - к парковке и магазинам, и во двор без машин. В них предусмотрены колясочные, велосипедные, лапомойки и санузлы для жителей.

В доме нет студий, а однокомнатных квартир - менее 23%. Основная часть планировок - двухкомнатные и трехкомнатные. Это позволит сформировать постоянный состав жителей и преимущественно семейную аудиторию. Есть как классические квартиры, так и европланировки с большой кухней-гостиной. Представлены планировки с двумя санузлами, мастер-спальней, выделенной зоной для систем хранения.

Прочитать больше о «Соседях» на Минской от «Рисана» и скачать буклет можно на сайте risan-sosedi.ru, а узнать цены и забронировать квартиру - по телефону +7(8412)51-51-51 и в любом офисе продаж компании.

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