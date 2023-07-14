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Город

«Рисан» одновременно строит пять домов в Тепличном

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Строительная группа «Рисан» возводит одновременно пять домов в своем новом жилом комплексе «Кантри» в Тепличном.

Все дома относятся к первой очереди строительства, их планируется сдать во втором квартале 2025 года. Это преимущество для жителей: они получат полностью завершенное благоустройство и уютный двор без машин со зданиями по периметру. Так строительство следующей очереди принесет им минимум дискомфорта.

В любом из пяти домов первого этапа теперь можно приобрести квартиру. Все они кирпичные, теплые и будут отапливаться от собственной котельной.

«Рисан» ежемесячно отчитывается о ходе строительства в телеграм-канале каждого жилого комплекса, и квартал в Тепличном не исключение. Также компания делится видеоотчетами с разных строительных площадок. Посмотреть, как идет возведение «Кантри», можно на видео.

Дома сейчас находятся в разной степени готовности. Самая высокая у второго дома, там полностью завершено возведение стен, идет устройство кровли. Все работы на строительной площадке квартала «Кантри» ведутся строго в соответствии с графиком.

В домах современные планировки, есть большие кухни-гостиные, мастер-спальни, теплые лоджии, квартиры-трансформеры, где можно сделать перепланировку и отделить дополнительную полноценную спальню без лишней сложности. Есть жилье с гардеробными, двумя санузлами, а также редкие предложения - квартиры с собственными террасами на первом этаже.

Территория проекта, рассчитанного на 20 домов, будет огороженной, внутри жители смогут перемещаться беспрепятственно. Особенностью станет собственная площадь Событий, где разместится досуговый центр, спортплощадка, игровой комплекс и зона барбекю. На периферии участка создадут площадку для выгула собак.

Познакомиться с проектом и его преимуществами, а также проникнуться атмосферой загородной жизни можно на бесплатной консультации в одном из офисов продаж «Рисана» или на сайте risan-kantri.ru.

Один из офисов «Рисана» находится рядом с этим строящимся жилым комплексом, на улице Тепличной, 37, в Пензе. Там можно рассмотреть детализированный макет проекта.

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