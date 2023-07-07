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Город

«Рисан» завершает строительство бизнес-класса на Западной Поляне

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Сдана вторая очередь квартала Kontinent от строительной группы «Рисан» в микрорайоне Западная Поляна в Пензе. Готовность третьего, финального дома составляет 97%.

Собственники квартир и коммерческих помещений в проекте бизнес-класса принимают недвижимость и получают ключи.

Холлы домов квартала выполнены по индивидуальному дизайну, в стиле разных континентов. В них есть колясочные, велосипедные, санузлы и лапомойки, мягкие зоны ожидания для жителей и их гостей.

В квартале - подземный паркинг, сквозные прозрачные входные группы, коммерческие помещения на первых этажах.

Жилой комплекс Kontinent от «Рисана» рассчитан на 600 квартир. В первых двух очередях их нет в продаже уже несколько месяцев. В третьей очереди распроданы или забронированы все.

Однако можно воспользоваться программой обмена квартир, которая действует в компании, и приобрести жилье от собственника с гарантией чистоты сделки и полным сопровождением от отдела продаж строительной группы «Рисан».

Также клиентам, которые выбирают статусную недвижимость на Западной Поляне, предлагается рассмотреть премиальный дом от «Рисана», граничащий с Олимпийской аллеей и «Домом офицеров» - резиденцию Holms. Сейчас она активно строится, и там большой ассортимент квартир разной площади.

Этот дом отличается особенным сервисом, за который будет отвечать команда высококлассных специалистов. Сервис-менеджер пригласит для резидентов тренеров в собственный фитнес-зал с панорамным видом, забронирует массажный кабинет для спа-процедур, в лобби-баре можно будет выпить утром любимый кофе и провести деловую встречу в мягкой зоне отдыха, а вечерами резиденты смогут слушать живую музыку - в огромном холле установят рояль.

Получить больше информации о резиденции Holms можно на сайте risan-holms.ru, по телефону 51-51-51, а также на персональной консультации в офисе продаж на улице Мира, 44, неподалеку от строящегося дома, где можно рассмотреть детализированный макет дома, ознакомиться с видами из окон и выбрать идеальную квартиру.

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