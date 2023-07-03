Семья поделилась опытом обмена квартир от компании «Рисан»

03.07.2023 | 12:00

Строительная группа «Рисан» в Пензе реализует программу обмена квартир в своих жилых комплексах, при которой можно в режиме одного окна продать старую и приобрести новую. Семья Буркановых - одни из тех, кто воспользовался сервисом.

«Это далеко не первая наша покупка в комплексах строительной группы «Рисан». Ранее мы приобретали квартиры в жилых комплексах «Новые сады», «Квартет» и Kontinent. Очень нравится подход компании к созданию проектов: тяжело найти отличия визуализации и воплощения проекта. Это дорогого стоит!» - отметили клиенты компании.

Супруги долго жили на Западной Поляне, в том числе в «Фаворите». Они тщательно подыскивали новую квартиру для себя и двух дочек и пришли к выводу, что Kontinent максимально отвечает их пожеланиям.

«Обмен квартир - это выгодное предложение. У нас уже была квартира в доме от «Рисана», и мы решили улучшить свои жилищные условия. Мы согласовали цену на наш объект, менеджер все максимально доступно объяснил, пару посещений офиса продаж - и спустя небольшой промежуток времени мы уже на сделке и продаем нашу квартиру. Без комиссии, что особо приятно», - рассказали Илья и Виктория.

Семья выбирала квартиру по ряду параметров, в числе которых расположение на Западной Поляне.

«Это один из самых лучших жилых комплексов в городе по внешнему виду, по качеству жилья, по инфраструктуре, по благоустройству и контингенту. Картину из окна, несомненно, тоже учитывали: выбрали средний этаж, вид на город. У нас двое детей. В новой квартире у дочек будут отдельные комнаты. Актуально, что в квартире два санузла. Приятный нюанс - гостиная с угловым остеклением и видом на город», - добавили Илья и Виктория.

Программа обмена квартир распространяется на все жилые комплексы «Рисана» - сданные дома разных лет и строящиеся. Благодаря тому, что они расположены в разных районах Пензы, можно подобрать квартиру нужной площади там, где захочется.

Узнать больше о сервисе можно по номеру 51-51-51 или на официальном сайте компании «Рисан».