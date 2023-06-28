Сетевое издание|18+|Четверг|29 июн 2023|01:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Город

Первый дом квартала Norwood готов на 92%

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Строительная готовность первого дома скандинавского квартала Norwood на улице Измайлова в Пензе оценивается в 92% на конец июня. Компания «Рисан» планирует ввести его в эксплуатацию досрочно - уже до конца этого года.

В нем представлен большой выбор квартир - от 1- до 3-спальных. Важно, что здесь нет студий, а значит, в каждой планировке предусмотрено отдельное место для отдыха, что положительно влияет на качество жизни.

Есть квартиры, выходящие окнами на разные стороны, варианты с панорамными теплыми лоджиями, угловым остеклением и мастер-спальнями. Стоимость квартир в практически готовом доме начинается от 76 тысяч рублей за квадратный метр.

Архитектура квартала комфортна человеку: основная часть секций - в 9 этажей, но есть и 16-этажные доминанты. Они придают разнообразие и динамику кварталу, а жителям дарят красивые виды на город с высоты.

Проектировщикам и архитекторам удалось уловить баланс между размерами домов и шириной общественных пространств, поэтому первые не кажутся излишне большими, а вторые получаются просторными и в то же время уютными.

Жилой комплекс возводится по принципу квартальной застройки. 1-2 дома образуют в каждом из 4 мини-кварталов двор, закрытый от посторонних не только ограждением, но и самим зданием. Внутри располагаются детские площадки (отдельно для самых маленьких и подростков), зоны отдыха и места для занятия тихим спортом на открытом воздухе.

Для шумных активностей предусмотрено место на крышах многоуровневых паркингов. У 8-ярусных нежилых зданий будет эксплуатируемая кровля со спортплощадками, кортами, беговой дорожкой и другой инфраструктурой для активного образа жизни. При этом крики болельщиков и удары мяча не доставят неудобств за счет удаленности от квартир.

Для прогулок создадут пешеходный бульвар и площадь с качелями для взрослых и арт-объектами в виде арок, которые поддерживают черты архитектуры. На эти пространства выходят коммерческие помещения - будущие магазины и кафе.

Узнать больше о жилом комплексе, в деталях рассмотреть его на макете и выбрать квартиру можно в офисе продаж на Измайлова, 40, рядом со строительной площадкой. Планировки размещены на сайте risan-norwood.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте