Первый дом квартала Norwood готов на 92%

28.06.2023 | 17:06

Строительная готовность первого дома скандинавского квартала Norwood на улице Измайлова в Пензе оценивается в 92% на конец июня. Компания «Рисан» планирует ввести его в эксплуатацию досрочно - уже до конца этого года.

В нем представлен большой выбор квартир - от 1- до 3-спальных. Важно, что здесь нет студий, а значит, в каждой планировке предусмотрено отдельное место для отдыха, что положительно влияет на качество жизни.

Есть квартиры, выходящие окнами на разные стороны, варианты с панорамными теплыми лоджиями, угловым остеклением и мастер-спальнями. Стоимость квартир в практически готовом доме начинается от 76 тысяч рублей за квадратный метр.

Архитектура квартала комфортна человеку: основная часть секций - в 9 этажей, но есть и 16-этажные доминанты. Они придают разнообразие и динамику кварталу, а жителям дарят красивые виды на город с высоты.

Проектировщикам и архитекторам удалось уловить баланс между размерами домов и шириной общественных пространств, поэтому первые не кажутся излишне большими, а вторые получаются просторными и в то же время уютными.

Жилой комплекс возводится по принципу квартальной застройки. 1-2 дома образуют в каждом из 4 мини-кварталов двор, закрытый от посторонних не только ограждением, но и самим зданием. Внутри располагаются детские площадки (отдельно для самых маленьких и подростков), зоны отдыха и места для занятия тихим спортом на открытом воздухе.

Для шумных активностей предусмотрено место на крышах многоуровневых паркингов. У 8-ярусных нежилых зданий будет эксплуатируемая кровля со спортплощадками, кортами, беговой дорожкой и другой инфраструктурой для активного образа жизни. При этом крики болельщиков и удары мяча не доставят неудобств за счет удаленности от квартир.

Для прогулок создадут пешеходный бульвар и площадь с качелями для взрослых и арт-объектами в виде арок, которые поддерживают черты архитектуры. На эти пространства выходят коммерческие помещения - будущие магазины и кафе.

Узнать больше о жилом комплексе, в деталях рассмотреть его на макете и выбрать квартиру можно в офисе продаж на Измайлова, 40, рядом со строительной площадкой. Планировки размещены на сайте risan-norwood.ru.